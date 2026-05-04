Czy ktoś mi wytłumaczy dlaczego jeszcze nikt nie zajął się niecnymi praktykami firmy PLAY?
Klientem tej firmy jestem od 10 lat. W kwietniu zadzwonił do mnie konsultant PLAY oferując korzystniejszą ofertę na usługi telekomunikacyjne(Tak wiem, nie powinno zawierać się umów przez telefon, ale człowiek dostał chwilowego zaćmienia mózgu).
Zgodnie z rozmową, cena za usługi miała być mocno obniżona, w stosunku do obecnych kosztów. Jak wielkie było moje zdziwienie (w---w!en!e), gdy rano otrzymałem rachunek na kwotę 700zł, a na nim doliczone 4 nowe numery w pakiecie XL, których oczywiście nie zamawiałem.
Co ciekawe - zawsze podczas przedłużania umowy przez telefon PLAY wysyła SMS/mail z prośbą o potwierdzenie umowy, następnie umowę wraz ze szczegółami. Tym razem tak się nie stało. Jakim cudem? Otóż konsultant najwyraźniej zmienił sobie numer do potwierdzania umów, a także adres mailowy, a następnie przyklepał sobie wszelkie zgody na świadczenie nowych usług.
Domyślam się, że z racji iż umowa była omawiana pod koniec kwietnia, konsultantowi bardzo zależało na prowizji - stąd taka frajerska akcja. Wiem, że nie postąpiłem najmądrzej decydując się na rozmowę telefoniczną z PLAY w sprawie umowy, ale chciałbym Was ostrzec, jak bardzo obrzydliwe praktyki stosowane są przez pracowników tej ohydnej sieci.Frajerską umowę pewnie mi anulują, ale niesmak pozostał.Dodatkowo myślę, że ktoś powinien zająć się patologicznym wciskaniem botów-niemotów na wszelkie infolinie - nie tylko w PLAY. #play #uokik
mam nadzieję, że to zrobiłeś.
I nie proś się o rozwiązanie mojego problemu, czy naprostowanie Twoich zmartwień, bo to jest wielkie korpo i ono ma Cię i Twój problem w dupie głęboko.
Od razu odstąpienie od umowy i najlepiej uciekać.
"rozwiązując" problem będziesz fakturki płacił miesiącami i liczył na łaskę pana.