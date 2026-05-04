Czy ktoś mi wytłumaczy dlaczego jeszcze nikt nie zajął się niecnymi praktykami firmy PLAY?

Klientem tej firmy jestem od 10 lat. W kwietniu zadzwonił do mnie konsultant PLAY oferując korzystniejszą ofertę na usługi telekomunikacyjne(Tak wiem, nie powinno zawierać się umów przez telefon, ale człowiek dostał chwilowego zaćmienia mózgu).

Zgodnie z rozmową, cena za usługi miała być mocno obniżona, w stosunku do obecnych kosztów. Jak wielkie było moje zdziwienie (w---w!en!e), gdy rano otrzymałem rachunek na kwotę 700zł, a na nim doliczone 4 nowe numery w pakiecie XL, których oczywiście nie zamawiałem.

Co ciekawe - zawsze podczas przedłużania umowy przez telefon PLAY wysyła SMS/mail z prośbą o potwierdzenie umowy, następnie umowę wraz ze szczegółami. Tym razem tak się nie stało. Jakim cudem? Otóż konsultant najwyraźniej zmienił sobie numer do potwierdzania umów, a także adres mailowy, a następnie przyklepał sobie wszelkie zgody na świadczenie nowych usług.