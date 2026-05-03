Emerytów mundurowych w PL tyle ile wynosi liczebność polskiej armii.
Emerytów mundurowych jest już w Polsce niemal tyle samo, ile wynosi liczebność polskiej armii. Wielu funkcjonariuszy kończy pracę grubo przed "50", a ich świadczenia są czasami wyższe niż pensja.gnijacy_wypok
Dla uzupełnienia kontekstu: https://businessinsider.com.pl/praca/emerytury/emerytura-mundurowa-2026-mon-szykuje-zmiany/yxky1w7
Każda piramida finansowa musi się kiedyś wykopyrtnąć gdy naruszone zostaną jej podstawy, tj. przypływ gotówki spadnie poniżej poziomu wydatków. To już się zaczyna dziać - liczba narodzin jest najniższa od czasów II Wojny Światowej, nie mamy gospodarki opartej na mocnych podstawach lecz jesteśmy tanią siłą roboczą.
To będzie naprawdę piękna katastrofa.
Te wszystkie przywileje emerytalne powinny być jak najszybciej odebran, bo to jest jawna kradziez na garbach młodych Polaków.
Polaków nie stać na mieszkanie w którym mogą rodzinę założyć, a te stare dziady 50-letnie balują na sowitych emeryturach. Emerytura społeczna to umowa społeczna, jak jedna strona ją łamie i wykorzystuje drugą to taka umowa powinna być natychmiastowo
Polski system powinien mieć swoją własną nazwę, bo to już jest obraza dla słowa patologia.
My od dwudziestu lat z hakiem, oprócz tego, co nam narzuca zagranica (UE głównie) już nic nie poprawiamy w niczym. Polskie rządy dają z siebie zero, no może przy podatkach potrafią się wykazać.
Raz wprowadzony bezsens już zostaje i potem po prostu dopisują kolejne.
Chyba ze 2 lata temu był wywiad z generałem, który
@reveil: pensje mundurowych teraz wcale nie są małe. To jest na dzień dobry blisko 9-10k brutto + dodatki. Pewność zatrudnienia. Możesz brać L4 masz prawa pracownicze + pewność, że co roku masz waloryzację wynagrodzenia.
https://praca.policja.pl/rdp/zarobki/33353,Zarobki.html