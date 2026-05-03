Według mediów firma z Małopolski kupowała w Europie samochody premium i przez trasę Polska Litwa Białoruś wysyłała je do Rosji. Łącznie wywieziono ponad 100 aut o wartości ponad 49 mln zł. Firmę ukarano grzywną w wysokości 20 mln zł to jedna z największych kar za omijanie sankcji w kraju