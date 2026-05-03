To jest dosłownie najgłupszy podatek tej dekady, sama idea opłaty reprograficznej powstała w czasach kaset i płyt CD, a dziś model konsumpcji treści (streaming, subskrypcje) jest zupełnie inny i będzie płacił za to każdy, nieważnie czy kopiuje utwory na użytek prywatny czy nie, mam nadzieję na veto prezydenckie