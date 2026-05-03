Czy tak trudno zawsze przyglądać się zachodowi europy? Oni wszystko przerabiają 20 lat przed nami.

Zamiast 300 małych gospodarstw po kilka hektarów bedzie ich 10.

Jak na zachodzie sprzedawali kościoły i upadała religia to samo zaczyna się u nas.

Jak paczka szlugów na zachodzie kosztowała kupe siana to z czasem tak samo stalo sie u nas. Życie było drogie na zachodzie? Drogie życie przyszło też do nas.

Tak ciężko wyciągać proste wnioski?