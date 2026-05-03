U nas cala logistyka stoi na unikaniu opłat. Opłaty za autostrady, pojade dotoga krajowa a jak się nie da to powiatowa czy gminna. DMC do 3.5t, nie ma problemu przewioze nawet 5t, stan techniczny pojazdu, zrobię przegląd zdalnie. Wynagrodzenie pracowników, umowa zlecenie na najniższa krajową.

Kurierzy, masz dziś 150 paczek. Możesz to zrobić przez cały dzień ale pamiętaj aby zjechać na bazę do 16.

I tak się żyje na tej wspaniałej wsi.