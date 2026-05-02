Komórki odpornościowe pamiętają otyłość nawet po schudnięciu
Nowe badanie wykazało, że komórki układu odpornościowego zachowują trwałe zmiany wywołane otyłością nawet po utracie wagi. To biologiczny mechanizm, który może wyjaśniać efekt jojo i dlaczego tak trudno utrzymać wyniki odchudzania na dłuższą metę.real_scoria
Może nie do końca ale na pewno przez czas który pozwoli na wymianę komórek w organizmie. Przypominam, że komórki tłuszczowe żyją 10 lat
@CKNorek: Pamiętają, pamiętają, co weekend wspominają: "Ech, kiedyś to było..."
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Kiedyś zacząłem pracować nad nogami, zajęło mi dobre 7 lat, aby mieć je takie, jak chciałem. Silne, sprawne, mocne, ładne. Później przyszła choroba, niemal dwa lata jedynie spacerków. Nogi wyglądały jakbym przeszedł obóz koncentracyjny. Zero mięśnia. Bo to nie był spadek lekki, tylko przez problemy ze stawami, nie ruszałem nawet w
W tamtym roku schudłem 20 kg (przez 6 miesięcy) a potem znowu przytyłem do tej samej wagi po 6 miesiącach. W tym roku ponownie się odchudzam (ćwiczenia i mniej kalorii) i na razie 8 kg mniej.
Przytyć było niesamowicie łatwo. Wystarczyło że jadłem to co lubiłem, a żeby schudnąć to nie tyle że muszę liczyć kalorie (czyli wiedzieć ile ma kalorii to co jem), to jeszcze ćwiczę każdego
Kiedyś co bym nie robił nie mogłem przytyć. Teraz mogę się głodzić i jeść zupki chińskie na obiad oraz banany na głód. Waga większa.
Np mounjaro, zmniejsza apetyt (oddziałuje na ośrodek głodu w mózgu), spowalnia opróżnianie żołądka, co daje uczucie sytości na dłużej.
Ale tak ogólnie to całkowicie przestawia podejście do jedzenia - to takie psychiczne łaknienie zanika.
Podam przykład jak to u mnie działa. Przyjmijmy że kocham pizzę (równie dobrze może to być domowy obiad). Normalnie bym zjadł np 4 kawałki, bo pyszna, smakuje; nawet jeżeli już byłbym syty to łaknienie doznań smakowych by
@duzy240: jak będziesz tak cwaniakował, to cię zjedzą (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
Teraz 30 lat i dieta keto nawet nie pomaga, chyba, że rezygnuje nie tylko z węgli, ale nawet z tłuszczu.