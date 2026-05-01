Niemcy są uczeni, że są głównymi ofiarami Nazizmu
Badacze OSW przedstawiają jak niemcy przedstawiają swoje zbrodnie II WŚ w szkołach i polityce. Po kilku pokoleniach kłamstw wierzy się powszechnie, że niemcy wzorowo rozliczyli się ze wszystkimi ofiarami nazizmu. Łatwo poszło, bo pominęli narody wschodnie w tym miliony polaków. Samo gęste od 10:42dict
@zagubionychromosom
Bardzo dużo czasu spędzam z Niemcami, bo często jeżdżę przez Niemcy i biorę ludzi na Blabla. Wsiadają wszyscy, rodowici Niemcy, młodzi, starzy, wykształceni i robotnicy.
Za każdym razem prowadzę z nimi dyskusje na tematy m.in polityczne, choć robię to ostrożnie.
Za każdym razem padają przeprosiny i przyznanie się do winy. Gdy im mówię, że w Polsce panuje retoryka taka, że
https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/W%20s%C5%82u%C5%BCbie%20przysz%C5%82o%C5%9Bci.%20Polityka%20historyczna%20zjednoczonych%20Niemiec.pdf
Efekty mamy widoczne po dziś dzień i zapewne się one już nie zmienią.