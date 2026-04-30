6 godzin na SOR w USA, koszt: 180 tys. zł :)
Z pozdrowieniami dla fanów prywatyzacji służby zdrowia. Dziewczynę rozbolał brzuch w USA i pojechała na ER. Narobili badań, wykryli infekcję nerek i wysłali rachunek na 49 323 USD :) Na dziś to jakieś 178 799 PLN.nie_mow_o_mnie_swojemu_mezowi
- #
- #
- #
- #
- 92
- Odpowiedz
Komentarze (92)
najlepsze
@haohao:
Czyli dosłownie wręcz krwiożerczo kapitalistyczna. Bo kazdy kapitał prowadzi do monopolizacji bo wtedy masz największy zysk.
To, że nie chcesz tego uznać za oznakę kapitalizmu to zupełnie co innego.
Wolny rynek to jedna z ułud kapitalizmu. A prawda jest taka, że kapitalizm prowadzi do monopolu bo monopol prowadzi do maksymalizacji zysku.
https://wykop.pl/link/7935935/szpital-wybudowal-sor-ale-nie-zostal-otwarty-bo-sie-nie-oplaca
Szpital wybudował SOR, ale nie został otwarty. Bo się nie opłaca
Ale na wolnym rynku zawsze mozesz go pozwac i toczyc batalie sądowa jednocześnie chodzac na chemioterapię z gofundme
O c--j ci chodzi skoro opisalem tylko amerykańskie realia randomie?
Fakty czy statystyki sa teraz lewackie?
https://wykop.pl/link/7936085/20-latka-nie-przezyla-czekala-8-godzin-na-przyjecie-na-oit-w-gdansku
20-latka nie przeżyła. Czekała 8 godzin na przyjęcie na OIT w Gdańsku
Ale widzisz różnicę w dziesiątkach tysięcy za pobyt na sorze a burdelem organizacyjnym/błędach lekarskich?
@LudzieToDebile: Jeżeli 6 godzin na SOR z kilkoma testami kosztuje 180 k PLN to ja się boję dowiedzieć ile kosztuje coś cięższego - operacja, terapia onkologiczna, utrzymanie zdrowia w podeszłym wieku, etc...
PS: Nie polemizuję z tym, czy prywatyzacja jest OK, czy nie.
Skoro stawiasz teze i masz racje to miej jaja wyciagnac jedyne logiczne wnioski. Osoby popierajace prywatyzacje sluzby zdrowia sa debilami niezdolnymi do podstaw logicznego myslenia i liczenia na poziomie 3 klasisty.
Ktos
Tymczasem fakty:
1) wydatki na służbę zdrowia w USA sa min 2x wyzsze niz w krajach OECD/Europie (ok 17-18% pkb vs
Moze i ponad pol miliona ludzi rocznie bankrutuje z uwagi na długi medyczne, ale przynajmniej wysylajac swoje dzieci do szkoly nie mają pewności czy ktoś ich nie zastrzeli tego dnia
USA USA USA