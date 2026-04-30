Wystarczyło 9 sekund. Sztuczna inteligencja prawie zrujnowała firmę
Miała być pomoc w pracy, skończyło się katastrofą. Założyciel aplikacji poskarżył się w sieci, że agent AI usunął całą bazę danych.smiech2
Tytuł sugeruje że to młotek rzucił się na operatora i mu palce połamał podczas gdy w rzeczywistości to operator p--------ł się młotkiem.
@HabaHabaZutZut: Ja bym bardziej tutaj zwrócił uwagę na to, że niby miała wpisaną dyrektywę, by nie niszczyć i nie psuć... a zniszczyła i popsuła.
Jak będzie dyrektywa, żeby nie rozjeżdżać ludzi i nie strzelać do nich, a jednak rozjedzie i zastrzeli?
Jak to było w tym memie.. Podejrzewam, że płatne są może trochę lepsze, ale czy aż tak to właśnie się weryfikuje ... ;)
totalnie nieodpowiedzialnie skonfigurowana firma ktora rownie dobrze uwalil by stazysta gdyby go wpuscic bez tlumaczenia i kazac wszystko samemu robic
backupy trzymane razem z produkcja, dostep do rzeczy do ktorych ai mialo nie miec dostepu i tak dalej
To przyklad idiotycznego uzywania AI "bo to modne", bo inni CEO uzywaja...
a potem mamy brak ramu i centra danych palace planete zywcem wlasnie zeby
@3mortis: To pewnie było używane nie bo modne tylko ktoś wmówił zarządowi albo inwestorom że się na tym zaoszczędzi (oczywiście kij tam z szczegółami)
W śnie też mają miejsce takie osobliwości jak sześć palców, dziwne zwierzęta, nienaturalne sceny itp.
Senna rzeczywistość jest poza kontrolą świadomości i tak jest też z AI - choćby nie wiadomo jaką ilość filtrów i korekcji dokładano, nadal to będzie nierealne śnienie.
Przy czym wszyscy twierdzą że jest. A potem mamy takie kwiatki… ci debile teraz chcą używać tych rozwiązań do zarządzania uzbrojeniem