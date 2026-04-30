Cześć Mirki i Mirabelki!
Trochę dłubałem przy swoim projekcie https://paliwomapa.pl/ i wjechało sporo konkretnych zmian (od ostatniego posta) na stronie. Łapcie małe podsumowanie tego, co nowego wrzuciłem:
- Automatyczne ceny: W systemie lata już ponad 118 stacji z w pełni automatycznymi aktualizacjami cenników. Dodatkowo wpadły też stacje benzynowe (m.in. Skierniewice, Kutno, Gostynin itd.), gdzie to same stacje bezpośrednio aktualizują u nas swoje ceny.
- Szybkie logowanie Google: Dodałem logowanie przez konto Google (OAuth), żeby można było wejść dwoma kliknięciami, bez konieczności pamiętania kolejnego hasła do kolekcji.
- Ranking i "Zaufany Użytkownik": Wprowadziłem ranking dla społeczności. Jeśli jesteście aktywni i rzetelnie wrzucacie ceny, możecie wbić rangę Zaufanego Użytkownika.
- Dodawanie cen bez czekania na admina: Co daje wyższa ranga? Możecie aktualizować ceny, a te publikują się na stronie z automatu, bez czekania na moją weryfikację. (Dla bezpieczeństwa wprowadziłem oczywiście progi – jak ktoś dla żartu wpisze 20 zł za litr, to system to zablokuje, żeby uniknąć trollowania i literówek).
Przykład jednej ze 118 stacji z automatyczną aktualizacją cen:
Zachęcam do odwiedzenia strony, przeklikania nowości i zostawienia feedbacku w komentarzach. Konstruktywna krytyka od Wykopków zawsze w cenie! :)
#motoryzacja #ekonomia #paliwo #samochody #kierowcy #polska
Komentarze (9)
najlepsze