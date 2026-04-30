Para spacerowiczów została zaatakowana przez dwa psy i ich właściciela
Do zdarzenia doszło w Rusinowie. Dwa psy zerwały się ze smyczy i zaatakowały spacerującą parę i ich psa. Gdy pokrzywdzeni próbowali interweniować i chronić swojego pupila, agresję skierował wobec nich również właściciel czworonogów który uderzył kobietę w twarzWincyyyyj
- #
- #
- #
- 12
- Odpowiedz
Komentarze (12)
najlepsze
@odomdaphne5113: Bardziej naturalne jest spacerowanie po lesie z siekierą niż z psem. Ważne, żeby mieć na nadgarstku linkę przyczepioną do trzonka siekiery. Wiecie, taką smycz. Na ostrze można nałożyć taki skórzaną pochewkę, Wiecie, taki kaganiec. Wtedy będzie bezpiecznie i będzie można z taką siekierą spacerować nawet wsród dzieci a rodzice nie powinni mieć o nic pretensji.
Świr jakiś, jeszcze ich pobił
Rusinowo to wieś nad morzem z mnóstwem domków na wynajem, pewnie jakiś wczasowicz, a zaatakowana para być może też.