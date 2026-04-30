Relacja z dzisiejszych obrad Sejmu
Poseł niezrzeszony Marcin Józefaciuk uzależnił swoje głosowanie od odpowiedzi resortu na kluczowe pytania dotyczące opieki zdrowotnej dla mężczyzn.
> "Dzisiaj rozpatrujemy wniosek o wotum nieufności wobec minister zdrowia. To nie jest tylko polityczna decyzja, to jest decyzja o tym, czy państwo traktuje zdrowie obywateli poważnie. Wszystkich obywateli" – rozpoczął swoje wystąpienie poseł.
Z sejmowej mównicy przedstawił trzy konkretne postulaty i zażądał jasnych odpowiedzi od Ministerstwa Zdrowia:
1. Urolog bez skierowania
Czy Ministerstwo Zdrowia jest gotowe zlikwidować obowiązek skierowania do urologa dla mężczyzn, na wzór wizyt ginekologicznych dla kobiet? Obecnie wielu mężczyzn nie trafia do specjalisty przez bariery, które system stawia już na samym wejściu.
2. Realne finansowanie "Androbusów"
Czy rząd planuje rzeczywiste finansowanie mobilnych punktów diagnostycznych dla mężczyzn, które docierają tam, gdzie system zawodzi? Poseł domaga się twardych środków, a nie jedynie programów pilotażowych i konferencji.
3. Narodowa Strategia Zdrowia Mężczyzn
Czy powstanie kompleksowy program obejmujący profilaktykę, zdrowie psychiczne, uzależnienia i choroby cywilizacyjne? Dzisiejsze działania są rozproszone i niewystarczające, a sytuacja zdrowotna mężczyzn jest krytyczna.
Na koniec polityk postawił twardy warunek:
> "Jeśli usłyszę konkretne odpowiedzi, będę podejmował decyzje. Jeśli usłyszymy ogólniki, ta decyzja również będzie jednoznaczna."
Tak. Dlatego fajnie, że ten głos wybrzmiał przy tak ważnym i medialnie głośnym głosowaniu.
No super, może ludzie będą umierać, ale za to powstaną nowi z in-vitro.
Jest wolnym posłem, może głosować zgodnie ze swoim sumieniem, a nie prikazem fuhrera donalda
Może ma to związek z nałogami (pierwotnymi
i wtórnymi), kulturą zap*dolu, zawodami podwyższonego ryzyka, pracy w trudniejszycg warunkach środowiskowych, oczekiwaniem, że mężczyzna ma zapewnić byt żonie, partnerce i dzieciom, a niektóre kobiety zarabiaką tylko ewentualnie na własne potrzeby? Może dlatego, że powstały domy samotnej matki, a samotnych ojców ma się w głębokim poważaniu? Może dlatego, że kobiety chcą dobrze/lepiej zarabiać od mężczyzn (gender gap), ale jednocześnie ICH partner ma
Mimo wszystko to zachowanie ewolucyjne -najbardziej czerwony tyłek.
„Ale jest też faktem, że ta sama nadwaga czy otyłość u mężczyzn i kobiet powoduje inny poziom zagrożenia chorobami."
Estrogeny działają u kobiet osłonowo na część schorzeń kardiologicznych. Dlatego nawet najbardziej bodypositive, z nadmiarem masy powyżej 50 kg często do 40-50 roku życia nie mają problemów, ponadto dzięki dwóm chromosomom X mają lepszą korekcję błędów. To znane fakty.
W krajach o niższej jakości opieki medycznej i wyższej dzietności średnie