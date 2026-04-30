Relacja z dzisiejszych obrad Sejmu

Poseł niezrzeszony Marcin Józefaciuk uzależnił swoje głosowanie od odpowiedzi resortu na kluczowe pytania dotyczące opieki zdrowotnej dla mężczyzn.

> "Dzisiaj rozpatrujemy wniosek o wotum nieufności wobec minister zdrowia. To nie jest tylko polityczna decyzja, to jest decyzja o tym, czy państwo traktuje zdrowie obywateli poważnie. Wszystkich obywateli" – rozpoczął swoje wystąpienie poseł.

Z sejmowej mównicy przedstawił trzy konkretne postulaty i zażądał jasnych odpowiedzi od Ministerstwa Zdrowia:

1. Urolog bez skierowania

Czy Ministerstwo Zdrowia jest gotowe zlikwidować obowiązek skierowania do urologa dla mężczyzn, na wzór wizyt ginekologicznych dla kobiet? Obecnie wielu mężczyzn nie trafia do specjalisty przez bariery, które system stawia już na samym wejściu.

2. Realne finansowanie "Androbusów"

Czy rząd planuje rzeczywiste finansowanie mobilnych punktów diagnostycznych dla mężczyzn, które docierają tam, gdzie system zawodzi? Poseł domaga się twardych środków, a nie jedynie programów pilotażowych i konferencji.

3. Narodowa Strategia Zdrowia Mężczyzn

Czy powstanie kompleksowy program obejmujący profilaktykę, zdrowie psychiczne, uzależnienia i choroby cywilizacyjne? Dzisiejsze działania są rozproszone i niewystarczające, a sytuacja zdrowotna mężczyzn jest krytyczna.

Na koniec polityk postawił twardy warunek:

> "Jeśli usłyszę konkretne odpowiedzi, będę podejmował decyzje. Jeśli usłyszymy ogólniki, ta decyzja również będzie jednoznaczna."