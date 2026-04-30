W społeczeństwie są ludzie toksyczni. Przeważająca większość ludzi nic nie pisze w internecie, lub pisze pozytywnie, albo neutralnie. Toksyki natomiast piszą bardzo dużo, pomimo, że nie stanowią większości społeczeństwa. Przez skalę ich spamu w internecie można odnieść wrażenie, ze internauci są toksyczni, ale to po prostu toksyki krzyczą najgłośniej. No i toksyk w realu bardziej się hamuje, bo od razu może doświadczyć konsekwencji swojego zachowania.