Prośba do tych co PIT składają na ostatnią chwilę i często w pośpiechu nie wybierają komu przekazać 1,5% swojego podatku.
Nasza córka Hania zmaga się z mózgowym porażeniem dziecięcym i hemiplegią lewostronną. Ma dużą szansę na samodzielność w przyszłym życiu - jeśli będziemy ją stale rehabilitować teraz. Szczegóły opisujemy na stronie Fundacji:
https://sercadlamaluszka.pl/podopieczny/hanna-bojarska/
1,5% podatku można przekazać wpsiując w rozliczeniu PIT numer KRS Fundacji „Serca dla Maluszka”: 0000387207, z dopiskiem w rubryce cel szczegółowy „2584 Hanna Bojarska”.
Jak ktoś już się rozliczył, to prowadzimy też zrzutkę. Jeśli ktoś się chce dorzucić, to będziemy bardzo wdzięczni:
https://zrzutka.pl/nxsxdy
Ewentualnie można wysłać BLIK na tel Fundacji o treści:
2584 Hanna Bojarska
na tel Fundacji: 692 093 760
lub SMS o treści:
JESTEM 2584
na nr 75142
(koszt 6,15 - z czego 4,75 trafia do Hani)
Dziękujemy tym, którzy już pomogli - dzięki Wam Hania ma realne szanse na samodzielność gdy dorośnie!
Co nie zmienia faktu, że życzę Hani dużo zdrówka. Uściskaj ją od Wykopków!