Prośba do tych co PIT składają na ostatnią chwilę i często w pośpiechu nie wybierają komu przekazać 1,5% swojego podatku.

Nasza córka Hania zmaga się z mózgowym porażeniem dziecięcym i hemiplegią lewostronną. Ma dużą szansę na samodzielność w przyszłym życiu - jeśli będziemy ją stale rehabilitować teraz. Szczegóły opisujemy na stronie Fundacji:

https://sercadlamaluszka.pl/podopieczny/hanna-bojarska/

1,5% podatku można przekazać wpsiując w rozliczeniu PIT numer KRS Fundacji „Serca dla Maluszka”: 0000387207, z dopiskiem w rubryce cel szczegółowy „2584 Hanna Bojarska”.

Jak ktoś już się rozliczył, to prowadzimy też zrzutkę. Jeśli ktoś się chce dorzucić, to będziemy bardzo wdzięczni:

https://zrzutka.pl/nxsxdy

Ewentualnie można wysłać BLIK na tel Fundacji o treści:

2584 Hanna Bojarska

na tel Fundacji: 692 093 760

lub SMS o treści:

JESTEM 2584

na nr 75142

(koszt 6,15 - z czego 4,75 trafia do Hani)

