Sondaż dla Rz: Polacy uważają, że klienci Zondacrypto są sami sobie winni
Ponad 82 proc. Polaków jest przeciwko państwowej pomocy dla klientów giełdy Zondacrypto. 58,7 proc. uważa, że inwestorzy powinni zdawać sobie sprawę z ryzyka, a dla 23,5 proc. respondentów kryptowaluty to spekulacja. Badanie IBRiS dla Rzeczpospolitej.Poludnik20
- #
- #
- #
- #
- #
- 41
- Odpowiedz
Komentarze (41)
najlepsze
@Poludnik20: Ke? Ile masz lat, że ktoś inny ma odpowiadać za twoje błędy?
Umiesz czytać? Stawiałeś podpis? Decydowałeś sam?
Na grę w 3 kubki też walisz w ciemno 100k bez myślenia?
To bardziej przypomina sytuację gdzie ktos wchodzi w zwiazek z kobietą ktora zdradzila swojego poprzedniego partnera, musiala zmienic imie i nazwisko a on daje jej pod opieke
Głównym ryzykiem jest korzystanie z usług polskich fintechów. Próbowałem kiedyś się w to bawić i natychmiast dałem sobie spokój. Od ukrytych opłat za kupno/sprzedaż krypto ("inne opłaty są wymienione na pozostałych zakładkach naszej tabeli opłat") po sprzedaż scamerom moich danych osobowych (e-mail, imię/nazwisko, numer telefonu i że inwestuję w krypto). Teraz tak do mnie często dzwonią, że już poznaję ich po
Osoba wybierająca drozsze rozwiązanie i giełdę ktora zmienila nazwę z uwagi na blokowanie środków i "zaginięcie" wlasciciela w przeszłości a do tego nie wyplaca z niej krypto na swoj portfel po zakupie jest po prostu j-----m idiotą i predzej czy pozniej i tak straciłaby
przecież w aferze Zondacrypto chodzi o to, że zarząd sobie wziął depozyty klientów i wyjechał do Izraela, a nie o to, że ktoś kupił kryptowaluty.
mówiąc prościej - jedynym problemem jest klasyczna kradzież środków z giełdy, kradzież wykonana przez
@Saddam_osd: ...Janek Wiśniewski padł (╭☞σ ͜ʖσ)╭☞