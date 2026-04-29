Liczba ofert pracy w Polsce w ciągu jednego roku spadła niemal o połowę
To już jest naprawdę krach na polskim rynku pracy. Z roku na rok coraz gorzej od krótkotrwałego odbicia pod koniec pandemii. Co roku liczba ofert pracy spada o kilkadziesiąt procent i dna nie widać. W stosunku do marca zeszłego roku liczba ofert pracy spadła aż o 45%.dolina_korupcji
@mam__pytanie: uśmiechaj się i nie zadawaj pytań, zapomniałeś ile działek miał obajtek i jak bardzo istotne to było?
Tak się robi warunki do konieczności wyjazdu na szparagi.
@Indoctrine: no chyba po to je**liśmy pis, co nie?
@Indoctrine: Róznica jest taka że kiedyś za te szparagi to się domy stawiało/kupowało. A teraz to w sumie pieniądz praktycznie taki sam. To po co jechać?
U mnie w robocie (praca biurowa) od pół roku jest rekrutacja i sensownych chętnych brak. Widełki na start 6-8k brutto.
Zrobiłem prawko za 13k na autobus. Poszedłem do PKS usłyszałem 4500zł na ryczałcie z nadgodzinami. Jadę do niemiec, 2000€ za wożenie takim ichniejszym PKS dziadków po wioskach, mieszkanie 700€ 48m2 opłacone. Zostaje mi na jedzenie i internet/telefon/netflix 1300€. To ja taką naszą minimalną krajową co miesiąc oszczędzę. Minus język muszę się szybko nauczyć
Mało tego, ile młodych kombinuje i podatków nie płaci to już druga kwestia. Wystarczy mieć mniej jak 26 i iść "studiować", wtedy brutto=netto i taki
Takie państwo budują politycy we współpracy z ,,przedsiębiorcami".
Więcej dalej PIS i PO na zmianę, uśmiech panowie i panie, uśmiech.
poczekajMY zobaczyMY dostanieMY xD
Fachowiec typu spawacz, technik utrzymania ruchu itp na brak pracy nie może narzekać. Fakt młodzi mają p--------e bo od takich g---o prać się zaczyna swoją karierę.