Zbudowałem tracker cen GPU w Europie bo mam dość przepłacania - 48 dni danych
Siema Mireczki! Fiński dev z Wiednia. 48 dni scrapowania cen GPU w Europie: ASUS TUF RTX 5090 OC - 14.700 PLN w Holandii, 17.500 PLN we Francji. Różnica 2.800 PLN za tę samą kartę. Niemcy najtańsze w 80/142 porównaniach. Właśnie dodałem PLN. Nie mam polskich sklepów jeszcze - X-kom? Morele?iluvdata
@osetnik: Haha, może się przyda jak jednak zdecydujesz się na upgrade 😄 albo żeby pokazać znajomym ile przepłacają
Zdradzisz co Ci przyświecało przy wyborze takich języków translacji strony ?
@gvs: tak jest w amerykańskim amazonie. W Europie się nie zdarza.
@QuickCharger: Właśnie dodałem Notebooksbilliger do trackera, jeden z największych niemieckich sklepów online 🙂 Co do dostawy do Polski, większość niemieckich sklepów nie wysyła bezpośrednio, ale Computeruniverse wysyła do Polski! Poza tym paketstacja i inne usługi pośrednie też działają całkiem nieźle.
Świetna robota!
@gvs: dzięki! 🐿️
Wpierw info dla wtajemniczonych, po czasie resztki dla mas.
na niemcy mozna dodac caseking
Po wpisaniu "9070xt" nie wysiwetla wynikow dla "9070 xt"
Nie mają już "podatku od nowości" i mogą być przy atrakcyjnych cenach dobrym wyborem.
To trochę jak z AM4 obecnie - nadal się sprzedaje nawet jako nowe (z Ryzenami 5xxx), bo przy DDR5 starsza platforma jest po prostu tańsza.