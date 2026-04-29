Mieszkam w Raciborzu i już od lat często kupuję napoje w Czechach, gdzie nie ma podatku cukrowego. Od tego roku kupuję w Czechach też wodę, bo nie ma tam również kaucji za butelki PET. Rozumiem, że to nie dla każdego, ale wielu mieszkańców terenów przygranicznych tak robi, bo oszczędności są oczywiste, szczególnie przy zakupie napojów w butelkach 500 ml, gdzie cena napoju jest niewiele wyższa od kwoty kaucji.