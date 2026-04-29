Meta - Facebook/Instagram - odpowiedzialne za SCAMowe reklamy - mówi wyrok sądu
Mamy przełomowe orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie jasno mówiące ze to Meta odpowiada za scam To wyrok bez precedensu, który w Unii Europejskiej wyznaczy zupełnie nowe orzecznictwo w podobnych sprawach gdzie wizerunek osób publicznych jest narzędziem do przestępstwa.real_scoria
Z racji że interesuje się krypto to 50x jedna reklamę zgłaszałem i to nic nie dawało, nawet jak zablokujeez bo za chwilkę reklama taka sama z strony z jedna litera więcej w nazwie i elo xD
Kasa ze scamowych reklam to na niektórych platformach 25% przychodów. Łatwa kasa, bo jak ludzie zgłaszają to zamiast usuwać to podnoszą stawki. xD
Oczywiście ustawa, która miała to naprawiać zawetowana, bo czemu by nie. Przecież zagraniczne korpo ważniejsze niż bezpieczeństwo Polaka.