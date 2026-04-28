Nie mówcie o tym, to niemodne jest.

Wołyń jest trendy, Wołyń jest cool. Przecież o tym huczą tiktongi, to Wołyniu influ robią rilsy, o tym posty na Fejsie dostają lajki. Z Wołyniem są naklejki i czapeczki, tapety i kalendarze



Tylko nie mówcie o Katyniu, o operacji polskiej, o NKWD i UB. Nie czytajcie i nie rozmawiajcie z tymi co pamiętają komunę. Włączcie sociale, idźcie za tłumem, zapomnijcie...