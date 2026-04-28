Trochę głupota. Ale rozumiem dlaczego Google to robi.

Ktokolwiek kto ma pojęcie o tym jak to włączyć Tryb Programisty, to sobie to z łatwością odblokuje i będzie instalował co chce.

Kto będzie chciał wcisnąć koleżance rootkita aby pooglądać jej nagie selfie, to będzie miał 24 godziny dla ochłody. A koleżanka, która nie wie co to rootkit lub Tryb Programisty nie zauważy żadnych zmian.