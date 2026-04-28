Miało być nowocześnie, czysto i europejsko, a skończyło się tak, że człowiek na własnym osiedlu wygląda jak profesjonalny nurek śmietnikowy. Targasz te wory pod dyskont, stoisz w kolejce z innymi "łowcami kaucji", a na końcu i tak wita Cię wielki napis: AWARIA. Przynajmniej po powrocie do domu można odpalić chłodną Gazowszankę i zapomnieć o tym plastikowym cyrku.
Ile już "zarobiliście" na kaucji, a ile straciliście godności pod automatem?
Produkcja 24/7 i druga osoba rozwozi butelkomatach po całym mieście i zbiera utarg.
Więc generalnie prowadząc taką działalność wydymałbyś się sam, dokładnie tak samo jak ten rząd psychopatów dyma tych wszystkich biednych "śmieciarzy" i producentów napojów...
teraz placisz haracz, jak nie oddasz to tracisz haracz, a jak oddasz to i tak operator ma posortowany surowiec ktory sam jest zyskiem, koszty sortowania przerzucone na obywatela. haracz z niezwroconych opakowan rowniez dla operatora.
O wszystko tych wariatów klimatycznych z PO podejrzewam, ale nie o taką niekompetencję, żeby robić powszechny system oparty o jakąś eko-ściemę na którym miałby zarobić jakiś pospolity Janusz...