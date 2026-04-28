Chciałem kupić trawę z kwiatkami na Allegro. WPisałem co chcę i zaznaczyłem filtr super cena. No to Allegro mi znalazło.
Cena jak widzicie 104,98, ale... Allegro jednocześnie podpowiada to samo, najtaniej za 56,25 - ale na dole małą czcionką. Piękne lecenie w kulki. Prowizja od 56 złotych i 104, to prawie 50 procent różnicy. Jak to inaczej wytłumaczyć?
Allegro tu niczego nie aktualizowało. To nie jest tak, że nagle ktoś przed sekundą zmienił cenę. To sytuacja z niedzieli, dzisiaj wszedłem ponownie i widzę to samo, więc dodaję wykop.
Numer oferty na Allegro: 17775386649 - jakby ktoś chciał sprawdzać
Komentarze (26)
najlepsze
- waga w tytule 4kg
- waga w opisie 5kg
- waga w specyfikacji (z opakowaniem) 6kg (już widzę, że karton waży kilogram...)
To samo w wydajnością
- na zdjęciu 160m2
Jakby tej informacji nie było tam wcale to by kupił 104zł i był zadowolony.....
W wyszukiwarce oczywiście też jest na górze oferta za 56zł ¯\(ツ)/¯ https://allegro.pl/listing?string=%C5%81%C4%85ka%20Kwietna%20nasiona%20kwiat%C3%B3w%204kg%20Trawy%20z%20I%C5%82awy