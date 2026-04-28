Chciałem kupić trawę z kwiatkami na Allegro. WPisałem co chcę i zaznaczyłem filtr super cena. No to Allegro mi znalazło.

Cena jak widzicie 104,98, ale... Allegro jednocześnie podpowiada to samo, najtaniej za 56,25 - ale na dole małą czcionką. Piękne lecenie w kulki. Prowizja od 56 złotych i 104, to prawie 50 procent różnicy. Jak to inaczej wytłumaczyć?

Allegro tu niczego nie aktualizowało. To nie jest tak, że nagle ktoś przed sekundą zmienił cenę. To sytuacja z niedzieli, dzisiaj wszedłem ponownie i widzę to samo, więc dodaję wykop.