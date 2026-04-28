Mieli być lepsi od PISu, dlatego na nich głosowałem. Może nie ma takich miernot jak Sasin, Czarnek itp, co nie znaczy, że obecnie ministrowie to orły, niemniej na poziomie samorządów to jest patologia. Jeśli chcą wygrać wybory powinni coś z tym robić, bo elektorat KO nie jest tak betonowy jak PISu i po prostu wystawi wladzy ocenę.