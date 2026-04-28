Rząd planuje zbierać dane lekarzy z PESEL i chce wiedzieć ile zarabiają
Ministerstwo Zdrowia planuje zbierać dane o zarobkach medyków powiązane z numerem PESEL i prawem wykonywania zawodu. Choć resort twierdzi, że chodzi o lepsze kształtowanie polityki płacowej, eksperci i środowisko lekarskie wskazują na poważne ryzyko naruszenia prywatnościfreedomseeker
Komentarze (44)
Nie mamy żadnej wiedzy o lekarzach tak jak to mniej więcej wyglada w przypadku sądów, policji itd? XD
#karton
@0rdynus: To wiemy, chodzi raczej o tych cudotwórców którzy pracują po 9 dni w tygodniu i 30 godzin na dobę ;)
Pensja powinna być negocjowana albo powinna być siatka pensji i KONIEC!!
A nie NIC SIĘ NIE ROBI a podwyżki z automatu są przyznawane!! I to KOSZTEM POLAKÓW!!
@miszczumsc: ale to na UoP czyli głównie rezydenci. Cała reszta jest na B2B i tam nie ma automatycznych podwyżek. Nie wiesz o czym piszesz.
@dr_Batman:
Dokadnie tych, które są dawane AUTOMATYCZNIE ZA NIC i na podstawie których lekarze WYCENIAJĄ SWOJE KONTRAKTY NA B2B
Przeciez nie bedzie lekarz na B2B zarabial mniej, niz lekarz z AUTOMATYCZNA PODWYZKA
Może 20 lat temu to przechodziło, dzisiaj to tylko urojenia politycznych krzykaczy.
Z punktu widzenia obecnego rządu ważniejsze jest, czy osoba pracująca na JDG wystawia tylko jedną fakturę tylko jednej firmie. no bo to przecież może być uop.
A to, czy jakiś lekarz pracuje w tym samym czasie w 3 różnych szpitalach, robiąc w każdym z nich po kilkaset godzin? To już jakaś teoria spiskowa.
@Anakee: A gdzie jest to co nie jest w KSeF i US? ( ͡º ͜ʖ͡º)
Tak, zwykłym lekarzom nic do tego i tak powinno się z tym walczyć.