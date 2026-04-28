Jeśli dzieci musi być więcej niż starych ludzi, żeby miał ich kto utrzymywać to potem będzie musiało być więcej dzieci niż tych dzieci i ta potrzeba wzrostu się nigdy nie skończy, a zasoby na planecie i miejsce się skończą. Zatem wieczne płodzenie więcej dzieci nie jest rozwiązaniem “kryzysu demograficznego”. Tylko tworzeniem kryzysu demograficznego.