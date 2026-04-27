Skandal w Dino! Zarząd nie przyszedł na mediacje, będzie strajk generalny.
Nikt z zarządu Dino Polska nie pojawił się na spotkaniu mediacyjnym, które miało się odbyć 27 kwietnia br. W związku z tym przedstawiciele związków zawodowych działających w sieci zapowiadają strajk generalny. Domagają się m.in. 900 zł podwyżkibanzi
Tam "mediacji" chce zewnętrzna, prywatna firma OPZZ „Konfederacja Pracy”, nie związek zawodowy pracowników Dino którego nie ma. "Mediacja" ma polegać na tym, że OPZZ przytuli wszystkich pracowników, dostaną plakietki i będą opłacać miesięczne składki - czyli ponad milion złotych miesięcznie.
to jest ogólnopolski związek zawodowy zrzeszający głównie pracowników z sektora handlowego
rozumiem, że według ciebie Solidarność to też "zewnętrzna prywatna firma"? xDDDDD nie no q--a nie mogę po prostu z tych bzdur
@krzysiek_14: Na tle jakości pracy w Dino to niestety tak. No ale wiadomo, że nie ma nic gorszego niż praca u rodzimego ciembierbercy.
Już to widzę.