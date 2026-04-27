Schody na środku ścieżki rowerowej. Lubelski absurd i wypadek cyklisty.
Lubelska fantazja i brak szacunku dla logiki nie zna granic. Schody na środku ścieżki rowerowej przy al. Młodości doprowadziły do wypadku. Czy to skandaliczny błąd projektanta, czy brak uwagi rowerzysty?mirekwirek
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 50
- Odpowiedz
Komentarze (50)
najlepsze
NIE XD powinien jeszcze podziękować, że łaskawcy mu zbudowali te 200m z Polbruku od szwagra burmistrza/prezydenta
@rdestowiec_ostrokonczysty: Za budowę ścieżek rowerowych z kostek powinni karać urzędników. To jakaś patologia.
Na jezdni nie ma schodów.
wg mężczyzny który miał zjeżdżać jednośladem Po zjeździe dla wózków dziecięcych i ulec wypadkowi
Obrażenia byłyby mniej dotkliwe, gdyby cyklista którego trzeźwość stoi pod znakiem zapytania w czasie podróży miał na sobie kask ochronny
Znaki mówią jasno: przed schodami ścieżka się kończy