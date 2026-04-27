Oj tam oj tam...

Co z tego, że system jest koszmarnie drogi w działaniu?

Co z tego, że nie ma nic wspólnego z ekologią?

Co z tego, że jest potwornie niewygodny dla obywateli?

Co z tego, że podnosi cenę za wywóz śmieci?

...

Nie pozwólmy, aby merytoryczne i logiczne argumenty zabiły taki fajny ideologiczny program...