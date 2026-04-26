Litewka: Internetowe zrzutki to wyręczanie służby zdrowia
Polska stała się krajem internetowych zrzutek. Ogromne gratulacje dla wszystkich wpłacających wyręczyliście służbę zdrowia, ale dość już tego mówił poseł Lewicy Łukasz Litewka 19 grudnia 2023 r.wykopowicz19870808
mieli dać 2 miliardy z TVP na dzieci chore na raka, a jednak wzięli 3 miliardy dla siebie, a dzieci chore na raka utrzymywane są ze zbiórek
Chore na raka dzieci nie mają praw wyborczych, a ich rodzice są elektoratem marginalnym. Doskonale było to dostrzec w ostatnich dniach, gdy politycy w social mediach byli d--a cicho
To, że nie był kryształem, to wiadomo.
Jak zwykłego Mirka/ Mirabelkę na ulicy rozsmarują, to statystyka.
Jak pana posła, to metafizyka.
Weźcie wy się kuwra ogarnijcie.
nie ma zrzutek teraz? gdzie 2 mld z likwidacji tvp na onkologii? a no tak, z------i dodatkowy miliard dla tvp a w nfz nie ma za co zabiegow robic :p