"Dajcie ludziom mieszkać". Krótkoterminowy najem zabija polskie miasta
Najem krótkoterminowy jest zmorą polskich miast. Mieszkania drożeją, mieszkańcy nie mogą spać, a rządzący boją się kategorycznych regulacji pisze Kornel Wawrzyniak w "Tygodniku Przegląd".Kolekcjoner_dusz
- #
- #
- #
- #
- #
- 30
- Odpowiedz
Komentarze (30)
najlepsze
Mieszkania na wynajem krótkoterminowe sa w tych miejscach w których i tak normalni ludzie i tak nie mieszkają.
Kto normalny mieszka w centrum albo na starówce - to jest miejsce dla picia, imprezy, turystów i qrestwa.
Mieszka się w dzielnicach sypialnych.
@emasele: mi się bardzo dobrze mieszkało na starym mieście na studiach. Główna uliczka prowadząca do rynku we Wrocławiu, jakieś 300-400m od samego placu.
Chętnie bym tam został, ale odstępne wywaliło w kosmos.
https://stooq.pl/n/?f=1751670&c=0&p=
Lobby niepolskich fuduszy i hotelarzy mocne, a projekt (nie)Polski 2050 skrojony pod wymagania byś nie dysponował swoim mieszkaniem.
https://web.archive.org/web/20241031040837if_/https://www.rmf24.pl/ekonomia/news-strefy-wolne-od-najmu-krotkoterminowego-ministerstwo-potwier%2CnId%2C7832926#utm_medium=frame&utm_campaign=wyrzucenie_z_ramki&utm_source=www.rmf24.pl
1. Przepisy dot ochrony praw lokatorów które blokują wynajem na rynku, obniża konkurencję
2. Koszty czynszowowe i koszty mediów oraz ubezpieczeń
3. Najem instytucjonalny wielkich funduszy.
ma ktoś adres?
a tak serio to nie wiedziałem, że w ojczyźnie airbnb aż tak im dobrali się do doopy z najmem krótkoterminowym, bravo, bravo.