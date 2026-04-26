Dwóch poniżej 2h i trzech którzy poprawili poprzedni rekord świata tempo 2:50min/km jest nieosiągalne dla większości z nas, spróbujcie przebiec jeden kilometr na 3:59min/km ( jeden z moich bloków treningowych żeby przebiec sub 20min 5k) ale żeby biec przez 2 godziny tempem które dla normalnych ludzi jest niczym innnym jak sprintem to jest kosmos, wielki szacun, gdzie są granice ludzkich możliwości, człowiek sobie myśli