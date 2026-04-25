Aby w pełni zrozumieć, jak doszło do katastrofy w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej należy w pierwszej kolejności pojąć eksperyment, który zakończył wybuchem. Do wypadku nie doszło bowiem w czasie normalnej eksploatacji…

Reaktora jądrowego nie da się całkowicie wyłączyć w ciągu kilku sekund. Nawet najdoskonalsze konstrukcje pozwalają jedynie przerwać reakcję jądrową, a tym samym zredukować moc o 98,5%. Pozostałe 1,5% wydaje się niewielką liczbą, ale jak uwzględnimy, że reaktor RBMK w trakcie pracy mógł zasilić milionowe miasto, to okazuje się że nawet to mierne 1,5% to energia która by wystarczyła dla kilku tysięcy ludzi.

Energia ta jest wyzwalana jako ciepło przez rozkładające się izotopy wewnątrz paliwa jądrowego. Gdyby pozostawić reaktor sam sobie, to doszłoby nagrzewania paliwa aż do momentu stopienia. Ze stopionego paliwa uwalniałyby się ogromne ilości skażeń promieniotwórczych. Stąd najważniejszą rzeczą jest utrzymać chłodzenie aż paliwo samo nie ostygnie do odpowiedniego poziomu.

Jednak w tym celu potrzebujemy energii elektrycznej do zasilenia pomp obiegu wody. Prąd można wziąć z sieci, albo z innych reaktorów tej samej elektrowni. Lecz jeśli założymy jakiś kataklizm (np. trzęsienie ziemi, jak w przypadku Fukushimy), to może się okazać, że nasz reaktor zostanie zarówno wyłączony w sposób automatyczny, jak i zostanie odcięty od zewnętrznych źródeł zasilania. Wówczas z pomocą przychodzą ogromne generatory diesla. Jednak generatory tej mocy potrzebują określony czas na uruchomienie i rozkręcenie do odpowiedniej prędkości. Tak samo, jak nie włączamy silnika w samochodzie mając wrzucony bieg, tak samo nie można od razu podłączyć generator diesla do sieci.

Radzieckie generatory działały z dość dużym opóźnieniem. Bo potrzebowały aż 45 sekund. Więc co zrobić w tym czasie? Oczywistym jest to, że wirujące pompy i turbiny będą jeszcze chwile się kręciły. Więc może wykorzystać do zasilania turbinę która jeszcze chwilę temu pracowała zasilana parą z reaktora? Jest to możliwe, ale jak się okazało turbina IV energobloku przestawała się kręcić szybciej niż włączały się generatory diesla. Z tego powodu co kilka miesięcy ją poprawiali i powtarzali doświadczenie aby się przekonać czy tym razem będzie działała wystarczająco długo. Tak też miało być 25 kwietnia 1986.

Znamienne jest to, że pierwszą i ostatnią operację prowadzącą do katastrofy wykonali ci sami ludzie. Zmiana zarządzana przez Aleksandra Akimowa, na której pracował młody operator Leonid Toptunowa rozpoczęła powolne obniżanie mocy reaktora. Było to całkowicie bezpieczne i zgodne z planem pracy. Chodziło o to, aby ranna zmiana mogła od razu zacząć eksperyment. Od tego momentu wydarzenia zaczynają się zagęszczać.

8:00 (25.04.1986)

Do sterowni wchodzi pierwsza (poranna zmiana). Kontynuują obniżanie mocy reaktora. Wraz z jej spadkiem zmniejsza się spalanie Ksenonu-135 (Xe-135), który ma tendencję do pochłaniania neutronów. Powoduje to, że reakcja łańcuchowa jest mniej wydajna, lecz ksenon po pochłonięciu neutronu zanika. Również z czasem sam się rozpada. Powoduje to, że reaktor będzie reagował z dużym opóźnieniem na zwiększanie mocy, zaś wzrost może być bardziej gwałtowny i trudniejszy do wyhamowania.

13:00 (25.04.1986)

Reaktor osiąga połowę mocy (1600MWT). Operatorzy wyłączają jedną z turbin (nr 7) generującą energię elektryczną. Pozostawiają jednak włączone 4 pompy tłoczące wodę chłodzącą.

14:00 (25.04.1986)

Operatorzy wyłączają SAOR (system awaryjnego chłodzenia rdzenia), aby nie włączył się przypadkiem i nie zepsuł eksperymentu. Ta operacja była zgodna z procedurami, lecz takie wyłączenie powinno trwać krótko. Co ciekawe, procedur eksploatacji reaktora RBMK jest wiele i jedne zalecają takie postępowanie a inne zakazują.

Operatorzy są gotowi do rozpoczęcia testu, lecz dostają telefon od centrali w Kijowie zabraniający wyłączenia reaktora. W innej elektrowni doszło do awarii i wyłączenie reaktora nr IV spowodowałoby braki w sieci energetycznej.

Eksperyment zostaje przesunięty na później, zaś reaktor pozostaje utrzymywany w gotowości do rozpoczęcia testu w każdej chwili. Poziom zatrucia ksenonem-135 osiąga maksymalny poziom. Zauważalny jest pierwszy spadek mocy z tego powodu (przypomnijmy, pochłania on neutrony), lecz operatorzy kompensują go wyjmując kilka prętów kontrolnych.

