"Scientists are afraid to speak out" - ok foliaro w---------j. Nienawidzę takich ludzi jak ona, którzy obsmarowują naukowców. Naukowcy w szurskich opowieściach to zawsze, albo skorumpowani kłamcy na usługach NWO, albo idioci nic niewiedzący o swojej dziedzinie, albo zastraszone sieroty bojące się odezwać, bo zniszczy ich Soros. Ale na szczęście zawsze mamy też pojedynczego bohatera nie obawiającego się systemu, i który sam jeden mówi jak jest, czyli takiego jak obecna tu Sabinka.