Chiny znów trzęsą rynkiem AI. DeepSeek V4 Pro to 1,6 bln parametrów, kontekst miliona tokenów i cena $1.74 za milion tokenów, gdy OpenAI bierze $5 za to samo. Model open-weight i zintegrowany z chipami Huawei, bez Nvidii. Ciekawe, czy Dolina Krzemowa znów dostanie zawału.