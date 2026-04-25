Zrobiłem wtyczkę do przeglądarki naprawiającą interfejs Allegro
Przywraca opis i parametry produktu na swoje miejsce, usuwa reklamy/polecajki i optymalizuje przestrzeń na stronie Ulubione. Zrobiłem ją na swoje potrzeby po tym, gdy Allegro postanowiło upodobnić swój interfejs do Temu, ale skoro już powstała, to i wy możecie skorzystać.
1. Wersja na Firefox będzie dostępna tutaj, gdy Mozilla się obudzi i klepnie mi review.
2. Allegro wyświetla użytkownikom różne wersje interfejsu. Udało mi się wywołać 3 różne układy i do nich dostosowałem wtyczkę, nie wykluczam że u niektórych mogą pojawić się błędy.
1. Dodać wsparcie dla Allegro Bussines
2. W allegro business żeby była możliwość wyboru czy duża cena ma być ceną brutto czy ceną netto.