Półdzioba papuga kea stała się samcem alfa
Dzięki nowatorskiej metodzie walki dziobem niepełnosprawny samiec papugi kea przekształcił swoją słabość w siłę i zyskał najwyższą pozycję w grupie. Przyniosło to także korzyści zdrowotne. W porównaniu z rówieśnikami miał najniższy poziom metabolitów kortykosteronu, co świadczy o mniejszym stresie.Lifelike
Komentarze (16)
@januszjanusz666: niezrozumienie fizycznej rzeczywistości, w przypadku tej papugi skuteczna była inteligencja, przełamanie wzorców i wykształcenie własnego stylu walki. Niewiele ma to wspólnego z siłą i przemocą.
na pewno nie w przypadku tej papugi