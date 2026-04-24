Fajnie sobie kołnierzyki poczynają. Ukradnij kosiarkę z funkcją mulczowania to wylądujesz przed sądem. Torturuj setki pracowników niskimi temperaturami to państwo będzie biegać wokół ciebie jak kurczak bez głowy i prowadzić dochodzenia, żebyś miał czas opuścić kraj lub dać w łapę komu trzeba.



Już wiecie dlaczego wielki biznes i łyse dzbany pokroju Brzoski boją się zwiększania kompetencji PIP i ruszania prawa pracy.