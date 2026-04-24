Europol namierzył 75 tys. zleceniodawców DDoS. W Polsce aż 11 z 12 to nieletni
Operacja PowerOFF: służby z 21 krajów, w tym polskie CBZC, zidentyfikowały ponad 75 tys. użytkowników płatnych usług DDoS-for-hire. Zamknięto 53 domeny, zatrzymano 4 osoby i przejęto bazy 3 mln kont. W Polsce spośród 12 przeszukiwanych aż 11 osób to nieletni.real_scoria
Niestety prawda jest taka, że odkąd wpuszczono ukraińskich operatorów do tzw. openpeeringu takich incydentów jest sporo. Do tego sam znalazłem i wyłapałem
@magda_em: przecież napisał, że open peeringu.
Dzieciaki zamawiają usługi ddos na discordach. Ostatnio nawet złapano jakaś grupę młodych którzy byli tak jakby pośrednikami między discordem a darknetem.
Robią to zwykle po to by wyłączyć jakiś serwer minecrafta. ¯\(ツ)/¯