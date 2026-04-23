W internecie (Wykop, Reddit, X, TikTok) od kwietnia 2026 krążą liczne analizy i dyskusje internautów kwestionujące niektóre deklarowane osiągnięcia Kornelii Wieczorek – 17-latki uhonorowanej Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP i wyróżnionej m.in. przez TIME.
Co ciekawe, żaden duży polski portal (Onet, WP, TVN24, Gazeta.pl) nie opublikował dotąd artykułu na ten temat – jedynym świeżym materiałem jest tekst Forbesa z 15.04.2026 o "wylanym hejcie" po nominacji do TIME 25 under 25.
Zaskakuje brak artykułów w tym temacie od dużych mediów.
To jest zwykłe obrażanie inteligencji ludzkiej przez ciągłe kłamstwa. Zresztą to już było. Syn Kulczyka roznoszący ulotki. Ten nastolatek z białymi zębami co założył sieć klinik urody ale zapomnieli dodać że ma matkę milionerkę itd.
@Czesterek: To on jednak nie oszczędził na drożdżówkach?
Jeśli znikają te "niepotwierdzone" osiągnięcia chociażby ze stron fundacji, które się nią chwaliły, a wywiady z YT, gdzie kłopotliwe stwierdzenia padły, są usuwane... To ja już tylko domysłom czytelników zostawiam czy był wał czy nie było...
Za tydzień majówka, później matury, naukowczyni już ponoć dostała jakieś odpowiedzi z uniwerków z USA i
@miklach25: Zapewne też osiągnięte na plecach innych i przypisane sobie, patrząc po dotychczasowym modus operandi.