Fundacja Cancer Fighters, którą wspiera ta zbiórka, od lat robi niesamowitą robotę, pokazując, że dzieciaki walczące z rakiem to prawdziwi wojownicy. Pieniądze te nie idą tylko na "suche" leczenie, ale na realną poprawę jakości życia na oddziałach onkologicznych, sprzęt medyczny, rehabilitację i – co równie ważne – na spełnianie marzeń tych małych pacjentów, co daje im ogromną siłę do walki z chorobą.