Europejska Prokuratura bada nieprawidłowości Czyste Powietrze
Program Czyste Powietrze, a raczej sposób jego rozliczania wciąż budzi wiele kontrowersji. Nie zmieniło się to po zmianie rządu, który zapowiedział, że sprawę uporządkuje. Zamiast tego rządzący mogą ponieść konsekwencje swojej bezradności. Sprawą zainteresowała się Europejska Prokuratura.
Komentarze (23)
Serio - jakie?
Bo moim zdaniem konsekwencje poniosą podatnicy czyli również ja.
@friesee: Teoretycznie karne. Prokuratura europejska ma takie same uprawnienia do ścigania jak polska, ale nie podlega pod polskiego ministra sprawiedliwości/ prokuratora generalnego. Nikt chyba u nas jeszcze ich nie widział w akcji, więc nie wiadomo czego się spodziewać. Ale teoretycznie mają spore możliwości aby porządki zrobić. Poniekąd ta nieprzewidywalność jest w tym wypadku dla naszych urzędników bardzo niebezpieczna.
"Problemy zaczęły pojawiać się na początku 2024 roku. Później, z każdym miesiącem było gorzej. Apogeum problemu nastąpiło w drugiej połowie 2024 roku. To działało trochę, jak kula śnieżna. Na początku wypłaty pieniędzy otrzymywaliśmy w terminach. Wówczas fundusz przestrzegał zapisów zamieszczonych w regulaminie. Jednak od tego momentu z każdym miesiącem zaczęły następować coraz większe opóźnienia. Najpierw 2-tygodniowe, później miesięczne, 2-miesięczne i tak dalej”