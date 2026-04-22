Gorsze wyniki w nauce, spadek samodzielności. Likwidacja zadań domowych błędem
Wbrew deklaracjom minister edukacji Barbary Nowackiej, wycofanie obowiązkowych zadań domowych zrodziło bardzo złe konsekwencje. Nauczyciele skarżą się, że uczniowie mają trudności z przyswajaniem materiału na lekcjach, a czas wolny zamiast na nauce własnej spędzają przed ekranem smartfonów.VoxClamantisInDeserto
Co innego nie zadawać na przykład nic na weekend albo mało, aby cały weekend dzieciak nie siedział w książkach, a co innego właśnie takie debilne pomysły.
No ale zgodnie z zasadą ME, minister edukacji musi być gorszy i głupszy od swojego poprzednika i to się sprawdza.
@ChciwyASasin: Takie były naciski i zapotrzebowanie społeczne. Prace domowe często wymagają pomocy rodziców, więc to rodzice rozpaczali, że ich idealne
Tak to już jest że lewica kompletnie nie potrafi myśleć przyczynowo-skutkowo.
Z tego powodu nie potrafi stworzyć żadnego skutecznego systemu i zawsze ponosi klęskę.
Tym razem przynajmniej nie skończyło się mordami politycznymi..
Tak więc może zamiast
Szok, niedowierzanie!
Ziobro zdziwienia. Przecież to było oczywiste. Ale i nauczyciele odpuścili. Ja na miejscu nauczyciela powiedziałbym, że nic nie jest zadane, ale na kolejnej lekcji zapytam losową osobę z zadań od numeru 23 do 35. I tak na każdej lekcji. Jak ja byłem w szkole to mój matematyk tak robił. I nie sprawdzał nikomu żadnej pracy domowej. Tylko losowa
@LudzieToDebile: Nie zachowuj się jak nauczyciel, co myśli że może wymyślać dowolne bajki na temat szkół. Każdy ten etap w życiu przechodził i każdy wie, jak z reguły nauczyciele ciągnęli za uszy uczniów, żeby tylko nie zostawiać ich na następny rok - kiblowali tylko wagarowicze i ci wyjątkowo oporni naukowo.
A to co pamiętasz to właśnie dlatego, że wyróżniało się na tle
@LudzieToDebile: No czyli sam sobie dorobiłeś roboty na koniec roku, tak jak pisałem wyżej. A kiblowali ci, co mieli gdzieś - też to pisałem wyżej.