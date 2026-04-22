Dziś widzę zmianę tytułu z 33 na 65 m. (u mnie i 3 innych sprzedawców) a u pozostałych jest nadal 33m, więc pisze do Allegro i mi odpisuje konsultant na pytanie o zmianę tytułu: Z informacji, które posiadam jest to test wewnętrzny (...). Może on potrwać do 6 tygodni. (...) nie dotyczy wszystkich sprzedających.

Wyjaśniam: Allegro ma katalog Produktów i do nich podłącza się swoje oferty. Część ofert jest podłączona błędnie co i ja zrobiłem - pod produkt o długości 65m podpiąłem taki co ma 33m.Wszyscy tak mieli to dołączyłem do innych sprzedawców, więc to moja wina.



Allegro zaczęło w ramach testów "na sprzedających", bez informowania ich o tym, zmieniać tytuł główny oferty.

Opisu, obrazka, parametrów na razie nie zmienia (chyba).

Więc jak handlujecie tam to sprawdzajcie dopasowanie oferty do



Miałem źle podpięty produkt pod ich katalog?

- Tak miałem (co zaznaczam).

Czy kręcę aferę?

- Nie.

Informuję tylko, że allegro samo zmienia tytuły ofert bez informowania sprzedających, bo coś testują :)