Handluję na Allegro i dziś dowiedziałem się, że Allegro samo zmienia tytuły ofert u sprzedających w ramach ich wewnętrznych testów :)
Jak masz tytuł:
Taśma klejąca 33 metry
To mogą ci zmienić na:
Taśma klejąca 65 metrów
Tak, to ich wewnętrzny(!) test.
Dziś widzę zmianę tytułu z 33 na 65 m. (u mnie i 3 innych sprzedawców) a u pozostałych jest nadal 33m, więc pisze do Allegro i mi odpisuje konsultant na pytanie o zmianę tytułu:
Z informacji, które posiadam jest to test wewnętrzny (...). Może on potrwać do 6 tygodni. (...) nie dotyczy wszystkich sprzedających.
Wyjaśniam: Allegro ma katalog Produktów i do nich podłącza się swoje oferty. Część ofert jest podłączona błędnie co i ja zrobiłem - pod produkt o długości 65m podpiąłem taki co ma 33m.Wszyscy tak mieli to dołączyłem do innych sprzedawców, więc to moja wina.
Allegro zaczęło w ramach testów "na sprzedających", bez informowania ich o tym, zmieniać tytuł główny oferty.
Opisu, obrazka, parametrów na razie nie zmienia (chyba).
Więc jak handlujecie tam to sprawdzajcie dopasowanie oferty do
Miałem źle podpięty produkt pod ich katalog?
- Tak miałem (co zaznaczam).
Czy kręcę aferę?
- Nie.
Informuję tylko, że allegro samo zmienia tytuły ofert bez informowania sprzedających, bo coś testują :)
Komentarze (30)
najlepsze
A błędy w katalogach są bardzo często specjalne. Np. weź wyfiltruj po producencie lakiery samochodowe w puszkach. Dajesz "Motip" a wyskakuje Ci multum innych co już zdjęciach widać że nie są
@rain_nr: haha chciałem o tym samym napisać. Na olx to plaga
TESTY WEWNETRZNE, nie kręcę afery.
W sumie spoko opcja jeśli będzie to działało.
Tak, to twoja wina. Moim zdaniem powinni usuwać całkowicie takie oferty, bo to nieuczciwe przy porównywaniu cen z tymi co sprzedają 65m, albo zwracać pieniądze kupującym jak wyślesz im 33m. Dziękuję, zamykam, koniec Małysza.
Notorycznie widzę Januszy, którzy pod danym produktem wrzucają całkiem inne produkty, które są zarejestrowany na dany EAN.
Taki przykład: szukasz konkretnego zestawu sprzętu budowlanego z bateria ładowarka itp.
Najtańsza oferta? Jakiś Janusz co wystawił samo body bez baterii pod EAN z baterią albo inny agent który wystawia typową podróbkę DeWalta.