Google będzie skanować wszystkie twoje zdjęcia
Google wprowadziło opcjonalną aktualizację Personal Intelligence w usłudze Zdjęcia, integrując model Gemini. AI skanuje zdjęcia, by lepiej rozpoznawać osoby, relacje i zainteresowania. Dzięki temu system będzie mógł samodzielnie generować spersonalizowane obrazy.matixrr
Komentarze (52)
Google od dawna skanowało, tylko teraz zostało to napisane wprost i podane do wiadomości publicznej.
Oczywiście mówimy o tych zdjęciach, które zostały podane googlowi - przez bezmyślne rozwielitki.
Wydaje mi się że to uczciwe rozwiązanie w porównaniu z jakimś tam średnowiecznym podpinaniem telefonu kabelkiem i kopiowaniu zdjęć na kąkuter raz na jakiś czas.
@funkmess: po co takie sredniowiecze, jak jest syncthing?
@zagubionychromosom: Przecież te zdjęcia pojawiają się w internecie nie rzadziej niż ten dowód Tumulca. ^^
@gl0wa: dokładnie, u mnie śmiga od ponad roku, to jest cudeńko
dziękuję