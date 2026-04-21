5 tysięcy złotych z KPO za szkolenie jak klikać w kalendarz dla salonu beauty
Patrzcie na co mogą iść pieniądze z KPO oraz KFS. Polecam sobie przejrzeć całą kategorię "Informatyka i telekomunikacja" w BUR (Baza Usług Rozwojowych). Ostrzegam, będziecie musieć rozchodzić.jeronimooo
- #
- #
- #
- #
- 62
- Odpowiedz
Komentarze (62)
najlepsze
@real_scoria: Jestem przekonany, że o połowie funkcji GC nie wiesz i nigdy nie słyszałeś. Pewnie szkolenie z Excela też by wprawiło Cię w dobry nastrój, ale jakbym zapytał jak zrobić INDEX/MATCH to uśmieszek by zniknął. Everybody gangsta until trzeba zrobić coś więcej niż sprawdzić datę w kalendarzu.
I znowu, prywatyzowanie zysków, upublicznianie strat, k---a mać.
@N331: aha, czyli jeżeli nieudacznicy z PISu zrobili astronomiczną głupotę - jak to mają w zwyczaju. To ci co przyszli po nich już nie mają mózgu i nie potrafią zatrzymać głupich pomysłów? Tylko idą na łatwiznę na zasadzie 'może i p------------y na bzdury pożyczkę, którą bedą spłacały pokolenia ale przynajmniej kase rozdajmy my i idzie to do naszych ludzi a po drugie to wina PIS'
@N331: To dlatego Hołownia i Pełczyńska-Nałęcz tak bardzo bronili tych dofinansowań, szczególnie jak zaczęły wychodzić wałki z jachtami, albo otwieraniem szkoły sportowej za pół miliona w budzie z kebabem?
Kacper Łaszczyk posiada ponad 4-letnie doświadczenie zawodowe w branży beauty, w szczególności w obszarze stylizacji paznokci oraz pracy z klientem indywidualnym. Od początku swojej ścieżki zawodowej aktywnie rozwija kompetencje praktyczne oraz technologiczne, zdobywając doświadczenie w nowoczesnych metodach pracy w sektorze usług kosmetycznych.
W 2025 roku ukończył szkolenie pedagogiczne, uzyskując przygotowanie do prowadzenia szkoleń dla osób dorosłych zgodnie z obowiązującymi standardami edukacyjnymi. Dzięki temu skutecznie przekazuje wiedzę w sposób uporządkowany, dostosowany do poziomu
Gdzie OP znalazł informację, że szkolenie polega na nauce google calendar? Bo pobrałem sobie cały program i opis tego kursu (pdf na 9 stron) i nijak nie powiązałbym tego z klikaniem w kalendarz.
Tak, opis programu jest zagmatwany i jest tu ewidentne lanie wody ale mimo wszystko opis skłania mnie raczej do kliknięcia