Polska fabryka motoryzacyjna bankrutuje. 700 osób do zwolnienia
To już pewne. Ultinon Motion Poland z Pabianic złożyła do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości. Problem jest o tyle poważny, że zamknięcie zakładu może oznaczać utratę pracy nawet przez 700 osób. Dlaczego fabryka utraciła płynność finansową?VoxClamantisInDeserto
Komentarze (25)
I jak poczytasz to spora część tych bardziej bystrych pracowników już się stamtąd ewakuowała.
Co więcej czasami jak taka maszyna sie całkowicie zepsuje lub pracownik nagle odejdzie nie ma jak kontynuować produkcję i nagle krytyczny komponent
@kwaczor: Otóż to, tutaj właśnie jest główny problem. Jeśli jakaś polska fabryka upada (nie ważne czego, czegokolwiek) to zazwyczaj jest to efekt zaniedbań trwających całymi dekadami, ale ludzie tego nie rozumieją. Analogicznie dlaczego samochody w FSO były gorsze w pewnym momencie? Bo mieli wysłużone maszyny do ich produkcji.
Główną winę za to powinni wziąć bogacze którzy tylko odcinali kupony jak spółkom dobrze szło. Oni są bezpieczni, to szarakom nie będzie co do gara włożyć wkrótce.