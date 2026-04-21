Załamanie w polskiej budowlance największe w Europie. Podobne spadki tylko w jed
Wiele maszyn budowlanych stoi obecnie w Polsce bezczynnie. Szczególnie żurawie. Pracownicy zastanawiają się, co będzie dArivederczi
@kjungst: przede wszystkim na rynek zakupu mieszkania/budowy domu wchodzi niż demograficzny końcówki lat 90-tych. Kto miał kupić z wyżu lat 80-tych, to już kupił. My już nigdy nie powtórzymy wyników liczby oddawanych lokali mieszkalnych z lat 2020-2024.
@neo78: Nie bardzo - popyt na przepychanie aorty będzie coraz wyższy, bo pokolenie wyżu właśnie wchodzi w wiek, gdy będzie coraz częściej potrzebować pomocy medycznej.
Chyba uronię łezkę
@mariusz_z_blighttown: chyba nie uczyć :P
Są tego i plusy, jak teraz taki płytkarz chce 100zł/m2 to jak nie będą mieli co do gara wrzucić to zrobią za 50zł a i na koniec roboty ogródek jeszcze taki skosi.
Powodem takich cen był zbyt tani kredyt, inwestor dostał kasę i nie patrzył już ile bierze taki płytkarz tylko miało być zrobione. Jak w systemie
Czy sugerujesz, że jedynym sposobem na utrzymanie polskiej gospodarki jest permanentne utrzymywanie bańki cenowej?
@Qullion: Ten artykuł jest o tym ze budowlanka zaliczyła właśnie najgłębszy spadek w całej Unii Europejskiej -13,7%.
Twierdzisz, że ludzie zawsze chcieli tanio, ignorując ekonomię - ceny usług budowlanych nie rosły dlatego, że klienci nagle stali się hojni, ale dlatego, że rynkowa podaż pieniądza -tani kredyt była wyższa niż podaż
@Banita77: XDD ta i przez 40 lat nie opodatkowali, ale za to wielokrotnie ten pretekst służył do wprowadzenia miliardów złotych dopłat dla deweloperów i pompowania bańki, to niezłe komuchy XDDD
Są ostatnie?
Są ostatnie.
Nadal wolne?
Wolne.
Wszystko się zgadza. Ostatnie wolne lokale, o przepraszam - apartamenty. Zapomniałem, że mieszkań już nikt nie buduje.
A było mówione ze im dłużej sztucznie ratuje się bańkę, tym mocniej pęknie.