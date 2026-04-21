Zjawisko inbredu, czyli rozmnażania się osób blisko ze sobą spokrewnionych w małej, izolowanej społeczności. To temat biologiczno społeczny i niestety ma dość twarde konsekwencje. Przy długotrwałym inbredzie pojawia się tzw. depresja inbredowa, czyli ogólny spadek jakości biologicznej populacji:

- wady genetyczne (np. deformacje ciała, zaburzenia rozwoju)

- choroby metaboliczne i neurologiczne

- obniżona odporność

- problemy z płodnością

- większa śmiertelność dzieci